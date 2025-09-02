Bergamo per la pace: il 6 settembre una maxi bandiera arcobaleno sulle Mura

Una grandissima bandiera arcobaleno, simbolo di pace, sarà esposta dalla tarda mattinata di sabato 6 settembre dalle Mura di Bergamo, nei pressi di Porta San Giacomo. Una bandiera che vuole richiamare l’attenzione sui tanti conflitti che stanno dilaniando il mondo e che intende essere un messaggio di speranza. L’iniziativa è inserita nell’ambito di «Non stai dimenticando niente?», una manifestazione per la pace promossa da Acli Bergamo, Diocesi di Bergamo, Rete della pace e disarmo di Bergamo, Enti locali per la pace e l’assessorato alla Pace del Comune. Dalle 14.30 alle 17.30, in piazza Mascheroni in Città Alta, saranno allestiti stand informativi, e verranno proposti laboratori d’arte, letture, racconti per parlare di pace e dare voce a tanti conflitti poco noti.