Bergamo perde l’ultimo ramaio, è morto a 89 anni Alessio Valerio

La passione e la maestria necessaria sono nel dna di famiglia, tanto che Valerio l’ha respirata sin da bambino. A 11 anni era già impegnato come apprendista da altri stagnini di Bergamo , dopodiché ha iniziato a viaggiare per apprendere il mestiere, iniziando poi l’attività in proprio. A inizio anni Sessanta, insieme al fratello Giovanni, apre la «Bottega del rame» , iscritta all’Unione Artigiani, in vicolo San Giovanni, a due passi dal centro cittadino , dove ha proseguito il suo lavoro per decenni con grande passione.

In quegli anni le commesse non mancavano di certo, tanto che Alessio Valerio ha potuto realizzare piccole e grandi opere, come coperture per campanili e cappelle, così come decine di cappe per camino. Nel tempo l’attività ha sfornato pentole, che venivano stagnate per renderle sicure a uso alimentare, anfore e suppellettili in rame personalizzate e su misura, create da zero grazie al sapere acquisito in anni di pratica. Il costo di un oggetto fatto a mano ha lasciato via via spazio a quelli realizzati in serie e venduti nella grande distribuzione, anche se non sono mai mancati i clienti che ordinavano pezzi unici di una raffinatezza inarrivabile.