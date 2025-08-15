Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 15 Agosto 2025

Bergamo, per le persone con disabilità «tempo attivo» e vacanze insieme

LE PROPOSTE. Dai 18 ai 65 anni, sono un’ottantina le persone seguite. Laboratori, sport e anche qualche giorno in trasferta tra mare e montagna.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice
La mini vacanza a Mezzoldo dell’associazione «I Pellicani»
La mini vacanza a Mezzoldo dell’associazione «I Pellicani»

Anche durante l’estate, quando molti servizi rallentano o chiudono, a Bergamo il sostegno alle persone con disabilità non si ferma (per un totale di circa 80 persone seguite, che partecipano anche a più attività). Grazie a una rete consolidata di istituzioni, cooperative sociali e associazioni, il Comune assicura un ampio ventaglio di attività e interventi mirati, pensati per garantire la continuità educativa, socio-sanitaria e ricreativa anche nei mesi estivi. «La disabilità è una delle aree più delicate e complesse del nostro welfare – spiega Pierluigi Rota, responsabile del servizio di inserimento di persone con disabilità in servizi educativi diurni del Comune –. Il nostro impegno è quello di offrire servizi che non solo garantiscano assistenza e cura, ma favoriscano la socializzazione, la crescita personale e la qualità della vita, anche in estate, quando la solitudine e l’isolamento possono aumentare».

Le iniziative a Bergamo

«Vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano con noi in queste progettualità: gli operatori sociali, i volontari e le associazioni che si impegnano quotidianamente per migliorare la vita delle persone che assistiamo. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo essere un punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto, garantendo servizi di alta qualità e personalizzati. E questo è possibile grazie alla dedizione di chi lavora e sceglie il sociale tutto i giorni (in un periodo in cui si fatica a trovare operatori) e alla collaborazione con il privato sociale, le cooperative e i consorzi, e il volontariato, che insieme a noi lavorano per creare reti di prossimità e contrastare solitudine, isolamento e disagio», dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Marcella Messina. Tra le novità dell’estate 2025 per le persone con disabilità c’è il progetto «Tempo attivo», organizzato nello spazio Mylab Redona in collaborazione con l’associazione «I Pellicani» e la Cooperativa Impronta. Il progetto propone una serie di giornate ricche di attività, tra cui piscina, gite, laboratori di ceramica e musicali. «Abbiamo coinvolto 12 utenti, con il supporto di due educatori e tre volontari – racconta Loredana Piazzoli, presidente dei Pellicani –. L’obiettivo è offrire momenti di socializzazione e divertimento, ma anche stimoli educativi e creativi, in un ambiente accogliente e protetto». Oltre alle giornate al Mylab, ieri è iniziata una mini vacanza a Mezzoldo fino a domani a cui stanno partecipando, tra utenti con disabilità ed educatori, una quarantina di persone. «E non manca la tradizionale vacanza a Lignano Sabbiadoro che quest’anno accoglierà 50 persone con disabilità, garantendo un’esperienza di svago e inclusione», puntualizza Piazzoli. È un’estate ricca di attività anche al Centro socio-educativo (Cse) per persone con autismo gestito dalla Cooperativa «Serena» (il Comune di Bergamo è titolare del servizio, ndr) in via Ruggeri da Stabello che accoglie giovani e adulti (tra i 18 e i 65 anni) con disabilità, ponendo particolare attenzione alle esigenze legate allo spettro autistico e alle diverse forme di fragilità.

Allegria durante una vacanza al mare
Allegria durante una vacanza al mare

«Durante l’estate, il centro ha organizzato un ricco elenco di attività: da gite ed escursioni, fino ad attività socio-occupazioni con diversi tipi di laboratori (da quelli di cucina e informatica a quelli artistico -pittorici) e le attività legate al tempo libero e al benessere come pilates, yoga e canto», spiega Paola Morandini del Servizi in favore delle persone con disabilità del Comune.

Non solo estate

La rete dei servizi per la disabilità a Bergamo non si limita alle attività estive. Le comunità sociosanitarie gestite dalle cooperative del Consorzio Ribes accolgono ogni giorno oltre 100 persone con disabilità, garantendo un’assistenza continua e integrata. «Questi servizi sono attivi tutto l’anno senza interruzioni, garantendo soluzioni abitative integrate per persone con disabilità medio gravi – spiega Valerio Mari, presidente del Consorzio Ribes –. Va anche sottolineata la Residenza sanitaria per i disabili (Rsd), gestita dalla cooperativa Lavorare Insieme che garantisce attività specialistiche, socializzanti, ludico-animative e fisioterapiche 365 giorni l’anno per persone con disabilità gravi. Si tratta di un servizio che cerca di assicurare una buona qualità della vita ai suoi ospiti anche nei periodi più complessi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Mezzoldo
Sociale
Disabilità
Marcella Messina
Loredana Piazzoli
Pierluigi Rota
Valerio Mari
Cooperativa Impronta
Consorzio Ribes