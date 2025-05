Bergamo, piazza Angelini libera dalle auto: «Un luogo in più per il passeggio»

Un passo alla volta, ma si procede. A un anno dall’inaugurazione del parcheggio alla Fara , che ha dato il via alla rivoluzione della sosta in Città Alta, il Comune di Bergamo ha ripreso in mano il tema della liberazione dalle auto di piazze e strade del centro storico, dove ancora oggi è consentita la sosta ai residenti

Le aree sotto la lente

Le prime in cima ai pensieri della Giunta sono piazza Angelini, via della Fara e via Porta Dipinta. In queste settimane sono in corso valutazioni approfondite da parte dell’amministrazione comunale per capire quando, e soprattutto come, liberare dalle auto la piazza compresa tra la via Gombito e piazza Mercato delle Scarpe. Nata nella prima metà del Novecento quando fu creato il collegamento diretto tra la stazione della funicolare e piazza Vecchia, da subito piazza Angelini è stata utilizzata come area di parcheggio.