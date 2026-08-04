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Cronaca / Bergamo Città Martedì 04 Agosto 2026

Bergamo, ponte di via San Bernardino: dal 5 agosto riapre una corsia al traffico

IL CANTIERE. Rfi riapre il primo passaggio sotto il ponte di via San Bernardino dopo un anno di chiusura. La seconda corsia sarà attivata entro l’autunno, mentre il raddoppio ferroviario si concluderà entro la fine del 2027.

Lettura meno di un minuto.
Bergamo, ponte di via San Bernardino: dal 5 agosto riapre una corsia al traffico
Una foto del cantiere al ponte di via San Bernardino
(Foto di Agazzi)

Da mercoledì 5 agosto riapre al traffico una corsia sotto il ponte di via San Bernardino. Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana, spiegando che sarà attivato il primo dei due fornici interessati dai lavori per il raddoppio ferroviario verso Ponte San Pietro. La seconda corsia, nell’altro fornice, sarà invece disponibile entro l’autunno.

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La riapertura arriva dopo circa un anno di chiusura (dal primo settembre scorso) e consentirà il transito dei veicoli in una sola direzione, dal centro verso la periferia, oltre al passaggio dei pedoni sul marciapiede. L’obiettivo è alleggerire il traffico in uno dei punti più congestionati della città, anche alla luce delle modifiche alla viabilità legate ai cantieri e-Brt.

Sopra il ponte continuano a transitare i treni della linea per Milano via Treviglio. I lavori per il raddoppio ferroviario proseguono e, secondo l’ultimo cronoprogramma di Rfi, dovrebbero concludersi entro la fine del 2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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