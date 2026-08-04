Bergamo, ponte di via San Bernardino: dal 5 agosto riapre una corsia al traffico

Da mercoledì 5 agosto riapre al traffico una corsia sotto il ponte di via San Bernardino. Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana, spiegando che sarà attivato il primo dei due fornici interessati dai lavori per il raddoppio ferroviario verso Ponte San Pietro. La seconda corsia, nell’altro fornice, sarà invece disponibile entro l’autunno.