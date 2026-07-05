Bergamo, l’estate calda dei cantieri. Asfaltature per 1,1 milioni - La mappa

Estate con tanto caldo e afa, in città, ma non solo: con i mesi più torridi dell’anno per automobilisti, ciclisti e pedoni si è aperta anche la tradizionale stagione dei cantieri stradali. Una vera e propria mappa di lavori sta interessando il capoluogo, tra interventi già avviati e nuovi cantieri programmati, con opere destinate a ridisegnare strade, marciapiedi e collegamenti, ma anche a mettere alla prova la pazienza di chi si sposta ogni giorno, pure nel periodo delle ferie.

Dalle manutenzioni stradali al Piano per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, dal restyling di via Paglia al cantiere per lo scolmatore del torrente Tremana in viale Giulio Cesare, passando per il teleriscaldamento e gli interventi sulla rete elettrica, la mappa dei lavori è articolata e coinvolge gran parte del territorio cittadino.

A questi interventi si aggiungono i cantieri delle nuove infrastrutture ferroviarie, che già da mesi condizionano la viabilità urbana, ulteriormente appesantita nelle ultime settimane dalle modifiche introdotte lungo il tracciato della e-Brt. Sul fronte dell’energia, inoltre, sono in corso una serie di interventi di E-Distribuzione per il potenziamento della rete elettrica, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, resosi ancora più necessario dopo i giorni di caldo record che hanno messo sotto pressione il sistema.

Asfaltature e teleriscaldamento

Sono partiti gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade, che proseguiranno fino a ottobre. Il piano prevede un investimento di un milione e 100mila euro e riguarda circa 50mila metri quadrati di superficie, tra carreggiate e marciapiedi, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota: «Parliamo di manutenzioni straordinarie che interesseranno non solo le carreggiate, ma anche i marciapiedi».

Primi interventi in largo Colle Aperto e via Zuccala Locatelli, a cui seguiranno progressivamente gli altri tratti previsti dal programma. È stato invece stralciato il tratto di via Garibaldi inizialmente inserito nel piano delle asfaltature: la strada sarà interessata da un progetto specifico per l’ampliamento dei marciapiedi.

Gli attraversamenti pedonali

Al via nei giorni scorsi dal quartiere San Paolo anche i primi cantieri del Piano per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, un progetto da 730mila euro che coinvolgerà 57 punti della città. «Si tratta prevalentemente della posa della nuova segnaletica verticale e orizzontale e di qualche elemento fisico», spiega Rota. Il primo intervento è partito in via Broseta, all’incrocio con via Gaffuri, e proseguirà poi in corrispondenza dell’incrocio con via Dunant, quindi in via Diaz e negli altri attraversamenti individuati dal piano.

I cantieri ferroviari

Restano poi i cantieri ormai «storici» legati alle opere ferroviarie, che da mesi stanno modificando la viabilità cittadina. Il più impattante è quello al ponte di via San Bernardino, chiuso da settembre per i lavori del raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte.

La riapertura verso il centro è prevista a fine luglio (salvo ulteriori ritardi), inizialmente con un solo fornice. Lungo la stessa direttrice sono in corso altri due interventi, meno pesanti dal punto di vista della circolazione: in via dei Caniana, dove si sta realizzando il nuovo ponte ferroviario, e nella zona di via Carducci, dov’è in costruzione la nuova viabilità per l’attraversamento del passaggio a livello di via King.

Via Paglia e scolmatore Tremana

A metà giugno sono iniziati i lavori per il restyling di via Paglia. Il primo lotto interessa il tratto compreso tra via Bonomelli e l’incrocio con via Paleocapa, dove è previsto il rifacimento dei marciapiedi, e si concluderà entro l’inizio di novembre. «A seguire partirà il secondo tratto e, per step successivi, si arriverà fino alla fine della strada», precisa Rota.

Prosegue anche il cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana, che ha comportato la chiusura di un tratto di viale Giulio Cesare e l’interruzione del collegamento diretto tra lo stadio e piazzale Oberdan. Il traffico è stato deviato principalmente lungo via Baioni.

«I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma – spiega Rota –. Terminato questo primo tratto si salirà verso monte, da via Lazzaretto fino alla curva nord, con cantieri organizzati per tratti successivi senza impedire completamente la viabilità: in viale Giulio Cesare sarà mantenuto un senso di marcia, in salita o in discesa». La seconda fase partirà da settembre, compatibilmente con il calendario delle attività allo stadio.

La nuova via Autostrada

È in pieno svolgimento anche il cantiere per la riqualificazione di via Autostrada, che secondo i tempi, proseguirà fino alle prime settimane del 2027. È in corso la realizzazione della pista ciclabile sul lato destro della carreggiata in direzione del casello dell’A4. La circolazione resta garantita con due corsie per senso di marcia e, per questo motivo, il cantiere non sta causando particolari disagi al traffico. Il progetto comprende anche l’apertura del sottopasso ciclopedonale sotto l’asse stradale all’altezza del rondò di via Spino, realizzato anni fa ma mai entrato in funzione.

Gli altri interventi

Da lunedì 6 luglio partiranno gli interventi di messa in sicurezza in via dell’Allegrezza e via Ramera, per un investimento di 800mila euro. «Sono lavori di consolidamento di movimenti franosi, che vengono stabilizzati attraverso la posa di pali», spiega l’assessore.

A breve prenderà il via anche il cantiere per un nuovo tratto di pista ciclabile in viale Giulio Cesare, che si collegherà a quella già esistente verso via Tremana. Sarà inoltre sistemato e ampliato il tratto fino a via Zibordi e al campo di calcio di via Acquaderni, con un investimento di 450mila euro.

Barriere architettoniche

Sono iniziati anche gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, un pacchetto da 524mila euro in più punti della città. Il primo riguarda il percorso pedonale che da via Baioni porta alla chiesa di Santa Teresa di Lisieux, in zona Valverde. Tra gli altri lavori previsti ci sono la sistemazione del marciapiede di via Marzabotto, dove sarà completato il lato opposto rispetto a quello del Lazzaretto, e nuovi percorsi accessibili in via Daste e Spalenga e in via Torretta.