Bergamo posticipa l’accensione del riscaldamento al 29 ottobre

Temperature quasi estive in questi giorni in città, con massime previste intorno anche a 24° e 25°. Per questo motivo, sulla scia di quanto sta avvenendo anche in altri Comuni lombardi, come Milano e Brescia, il Comune di Bergamo posticipa in tutta la città l’avvio della stagione termica – quella nella quale è possibile accendere impianti di riscaldamento, per essere più chiari – di un’altra settimana, fino, cioè, al prossimo 29 ottobre .