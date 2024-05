Bergamo premia più di 100 atleti: «Lo sport come una palestra di vita»

Premiati 15 atleti individuali e dieci squadre parte di sei società sportive, per un totale di oltre 100 atleti. Presenti anche le famiglie dei giovani sportivi. Rota, nel suo discorso, ha sottolineato il ruolo dello sport come portatore di valori positivi di condivisione, solidarietà, amicizia e pace. «È palestra di impegno, crescita, gioco corretto e leale da portare anche nella vita di tutti i giorni, in cui si rende onore al merito e si esalta l’eccellenza, accogliendo le diversità», ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale rivolgendo il suo grazie ai presenti. Ai ringraziamenti, specialmente alle famiglie degli atleti seduti in fondo all’aula e alle associazioni sportive che li sostengono, si è unita Lara Magoni, sottosegretario regionale con delega allo Sport e ai Giovani e delegato Coni di Bergamo: «Lo sport è ancora un diritto che dobbiamo conquistare. Sono convinta che la società sarebbe migliore se ognuno facesse un percorso sportivo di crescita». Un percorso che, per l’assessore allo Sport del Comune di Bergamo, Loredana Poli, deve iniziare sin da piccoli: «Per questo abbiamo lavorato e stiamo continuando a portare progetti sportivi dedicati agli aspetti motori di base in tutte le scuole primarie. Lo sport è una risorsa e ce l’ha dimostrato anche nei periodi più bui della pandemia per la nostra città, in cui il mondo sportivo ha messo in evidenza la sua forza per resistere nonostante tutto».