Bergamo, presidio contro la violenza di genere: «Basta alle violenze quotidiane» - Il video

Presidio mensile della Rete bergamasca contro la violenza di genere

Ai temi ricorrenti, come il consenso e la lotta alla violenza patriarcale, si sono aggiunte questo mese le più recenti vicende di cronaca, tra striscioni e musica a tema. «Oltre al femminicidio, che è l’espressione più estrema della violenza patriarcale, vogliamo mettere in guardia contro le violenze quotidiane – si legge nel comunicato diffuso durante il presidio –. Nelle ultime settimane non sono mancati gli episodi che dimostrano il permanere della cultura patriarcale anche nelle nostre istituzioni. Bisogna dire basta».

Il riferimento, spiegano dalla Rete, è «alle recenti dichiarazioni del ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, e del leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci».