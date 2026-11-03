Bergamo, quasi 1.500 persone controllate in una settimana. Un cittadino ringrazia la Polizia con un biglietto

Quasi 1.500 persone identificate, 19 denunce e due arresti in una settimana. È il bilancio dell’attività delle Volanti della Polizia di Stato di Bergamo, impegnate dal 26 ottobre al 1° novembre nei servizi di prevenzione e controllo del territorio.

I controlli della Polizia a Bergamo

Nel corso della settimana gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato 422 interventi, identificato 1.478 persone e controllato 346 veicoli, attraverso 54 posti di controllo. Venti persone sono state accompagnate in Questura per accertamenti.

Le verifiche hanno riguardato anche 15 esercizi pubblici, con quattro verbali amministrativi elevati. Un’attività svolta in giornate particolarmente impegnative anche sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Un biglietto di ringraziamento agli agenti