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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 21 Ottobre 2026

Bergamo, rapina un artista di strada e poi gli sferra un pugno in volto: arrestato 50enne

IL FERMO. L’uomo ha sottratto delle banconote dalle offerte e poi ha colpito al volto l’artista per divincolarsi durante la fuga. Bloccato dalla polizia locale, è stato portato in carcere.

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Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, rapina un artista di strada e poi gli sferra un pugno in volto: arrestato 50enne
Una pattuglia dell polizia locale di Bergamo che nella giornata di martedì 20 ottobre ha fermato un 50enne accusato di aver rubato le offerte a un artista di strada e di averlo aggredito

Bergamo

Ha aggredito un artista di strada nel centro di Bergamo, impossessandosi delle offerte raccolte durante la sua esibizione, per poi colpirlo con un pugno al volto nel tentativo di fuggire. Un uomo di 50 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia locale con le accuse di rapina e lesioni personali.

L’episodio è avvenuto martedì 20 ottobre, intorno alle 16.20, in via XX Settembre. Una pattuglia del Nucleo appiedato, allertata in piazza Matteotti, è intervenuta poco dopo i fatti.

Rapina in via XX Settembre: l’aggressione all’artista

Secondo la ricostruzione degli agenti, il 50enne ha danneggiato la custodia dello strumento musicale dell’artista per far cadere a terra le offerte e impossessarsi di due banconote. La vittima lo ha inseguito, riuscendo a fermarlo temporaneamente con l’aiuto di alcuni passanti. Per liberarsi, il ladro ha sferrato un pugno al volto dell’artista, abbandonando il denaro e tentando la fuga.

Arrestato dalla polizia locale di Bergamo

Gli agenti hanno individuato e bloccato il sospettato poco distante. Identificato il 50enne ha inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità. Dagli accertamenti sono emersi precedenti per rapina, furto, percosse e stalking. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato trasferito nel carcere di via Gleno.

L’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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