Bergamo, scontro fra auto e furgone: soccorsi in via per Grumello

Vigili del fuoco e ambulanze sono intervenuti verso le 9 di lunedì 14 novembre a Bergamo, lungo la statale 525, nel tratto che prende il nome di via Per Grumello nei pressi del confine con Lallio in direzione Dalmine. Per cause in corso d’accertamento, si sono scontrati un furgone e un’auto. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite in modo lieve. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze dell’Areu e i vigili del fuoco della centrale di Bergamo. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificato l’area.