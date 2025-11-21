Bergamo, sequestrate oltre 200 confezioni di farmaci in un parrucchiere di via Quarenghi

Blitz della Polizia Locale di Bergamo in un salone di acconciatura in via Quarenghi, dove lunedì 17 novembre sono state trovate oltre 200 confezioni di medicinali, molti dei quali soggetti a prescrizione medica. L’operazione è stata condotta dall’Unità Operativa di Polizia Commerciale insieme ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Durante il controllo, gli agenti hanno notato l’esposizione al pubblico di diversi prodotti con etichette in lingua francese contenenti principi attivi farmacologici. Tra questi, clobetasolo — un potente corticosteroide — e altre sostanze come betametasone, fluocinolone, neomicina, tretinoina e perfino paracetamolo da 1 grammo per uso orale.