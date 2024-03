Bergamo, si allarga la rete delle zone 30 in cinque quartieri

Al centro di questa azione, si legge in una nota del Comune, c’è «la volontà di tutelare i pedoni e gli utenti più vulnerabili della strada (biciclette, monopattini, ecc.) attraverso la limitazione della velocità massima per i veicoli a motore. Molte città italiane ed europee hanno da tempo individuato nella ricerca di una pacifica convivenza tra i diversi mezzi di trasporto una delle possibili soluzioni per la riduzione dell’incidentalità urbana e delle sue conseguenze più gravi. In Italia, i sinistri in ambito cittadino rappresentano il 70% degli incidenti nel Paese».