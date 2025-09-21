Cronaca / Bergamo Città
Domenica 21 Settembre 2025
Bergamo si anima, in 20mila alla «Festa del Borgo»-Foto
L’EVENTO. Un chilometro e mezzo di colori, musica, sapori e persone: la «Festa del Borgo» ha riportato anche quest’anno migliaia di bergamaschi in via Borgo Palazzo.
Sono oltre 20.000 i cittadini che hanno partecipato domenica 21 settembre, alla 15ª edizione dell’evento che ogni anno celebra la fine dell’estate e la vitalità di uno dei quartieri storici della città. Una giornata i cui protagonisti sono stati i negozi - oltre 200 aperti fino a sera e che hanno dato vita per l’occasione a sconti e promozioni speciali - e soprattutto lo spettacolo.
Street food, musica live, animazione per tutte le età hanno reso la giornata un successo. A impreziosire la festa, la rinnovata collaborazione con il Bergamo Buskers Festival, che ha animato la via con artisti di strada e spettacoli. Dai laboratori per bambini alle dimostrazioni sportive, passando per l’artigianato e i gazebo delle associazioni, la manifestazione - organizzata dall’associazione «Le Botteghe di Borgo Palazzo» insieme al Comune, al Distretto Urbano del Commercio e ad Eventificio - è stata una vetrina per l’intero quartiere.
