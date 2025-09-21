Bergamo si anima, in 20mila alla «Festa del Borgo»-Foto

Sono oltre 20.000 i cittadini che hanno partecipato domenica 21 settembre, alla 15ª edizione dell’evento che ogni anno celebra la fine dell’estate e la vitalità di uno dei quartieri storici della città. Una giornata i cui protagonisti sono stati i negozi - oltre 200 aperti fino a sera e che hanno dato vita per l’occasione a sconti e promozioni speciali - e soprattutto lo spettacolo.