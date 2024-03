Bergamo, si smonta lo Stargate, ma il suo futuro è incerto

Mentre per il varco gemello di Brescia è in corso di definizione la nuova sede, probabilmente alla stazione ferroviaria, per quello bergamasco non vi è ancora nulla di certo. «Potrebbe essere collocato all’aeroporto di Orio, ma ci hanno contattato anche da Fiumicino, vedremo il da farsi» dice Dario Sangalli, presidente del Consorzio Stargate BGBS 2023, composto dalle due aziende bresciane Fasternet e Slingofer e dalla bergamasca Sangalli Tecnologie (di cui Dario Sangalli è fondatore).