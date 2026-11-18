Da venerdì sarà Comap ad animare il mercatino sotto la ruota panoramica (sostenuta dai centri ottici Oxo Bergamo, fino a domenica 10 gennaio, dalle 10 alle 23.45), in tutto 16 casette con specialità gastronomiche e articoli artigianali e un «cuore luminoso» (fino all’Epifania, da lunedì a mercoledì ore 9-20, da giovedì a domenica 9-22).

Il Sentierino si accenderà grazie al supporto di Bcc Bergamasca e Orobica (presente ieri Bruno Ferri, Sviluppo sociale e relazioni con il territorio), Bcc Caravaggio e Cremasco (con Angelo Bonomi, Responsabile comunicazione e soci) e Bcc Oglio e Serio (con Andrea Corti, responsabile del Micromercato di Bergamo).