Bergamo, sotto la Ruota Panoramica apre il mercatino con cibo e articoli artigianali
LE INIZIATIVE. Completata mercoledì l’installazione i mercatini apriranno da venerdì 20 novembre.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Da venerdì sarà Comap ad animare il mercatino sotto la ruota panoramica (sostenuta dai centri ottici Oxo Bergamo, fino a domenica 10 gennaio, dalle 10 alle 23.45), in tutto 16 casette con specialità gastronomiche e articoli artigianali e un «cuore luminoso» (fino all’Epifania, da lunedì a mercoledì ore 9-20, da giovedì a domenica 9-22).
Il Sentierino si accenderà grazie al supporto di Bcc Bergamasca e Orobica (presente ieri Bruno Ferri, Sviluppo sociale e relazioni con il territorio), Bcc Caravaggio e Cremasco (con Angelo Bonomi, Responsabile comunicazione e soci) e Bcc Oglio e Serio (con Andrea Corti, responsabile del Micromercato di Bergamo).
Le bancarelle si inseriscono all’interno delle altre decine di iniziative sul Natale che sono state presentate in Comune a Bergamo nella giornata di martedì 17 novembre.
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