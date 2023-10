Bergamo Sposi, in 3.200 per il salone dedicato al matrimonio - Foto e video

Bergamo Sposi chiude il sipario alla Fiera di Bergamo confermandosi un evento di riferimento per le tantissime coppie che desiderano convolare a nozze con un matrimonio indimenticabile. La 27esima edizione del salone dedicato al matrimonio ha concluso in bellezza anche l’edizione autunnale 2023 con le tradizionali sfilate sul red carpet degli abiti da sposa e cerimonia presentati da Atelier Sposa Veronica Civetta di Bergamo, Atelier Sposae di Milano e Amigoni abiti da Sposa di Presezzo.

Bergamo Sposi 2023

(Foto di Bedolis)

Complessivamente sono state 3.200 le persone che si sono accreditate sul sito per partecipare all’evento ideato e promosso da Promozioni Confesercenti, e organizzato da Ecspo in collaborazione con Promoberg, con Cesvi nel ruolo di Charity partner. Per agevolare le giovani coppie e le famiglie, alle prese con la crisi economica, è stato confermato l’ingresso gratuito.

Le coppie hanno raggiunto il centro espositivo di via Lunga da tutta la Bergamasca e dalle province limitrofe, toccando con mano e confrontandosi con gli esperti del settore sulle ultime novità e i nuovi trend, grazie agli oltre 150 brand presentati da una settantina di imprese del settore wedding e cerimonia. Tra le curiosità di quest’anno, gli abiti da sposa anche total black e i tatuaggi come regalo agli sposi.

Bergamo Sposi 2023

(Foto di Bedolis)

«Siamo molto soddisfatti per i buoni risultati ottenuti anche dalla 27esioma edizione di Bergamo Sposi – commenta Cesare Rossi, Direttore di Promozioni Confesercenti –. A nome di Confesercenti ringrazio in primis le tante coppie che ci sono venute a trovare credendo convintamente nell’amore e nel nostro progetto; i nostri meravigliosi espositori che con la loro passione e professionalità sono portatori di emozioni e bellezza; Ornella Schenatti e la sua Ecpso, Promoberg e tutti gli sponsor che rendono possibile un evento che, nel corso della sua lunga storia, e in particolare nei momenti più difficili, è sempre stato un punto di riferimento per migliaia di sposi».

«In un mondo che cambia molto in fretta – spiega Ornella Schenatti, al timone di Ecspo e dal 2007 di Bergamo Sposi -, sono inevitabilmente cambiate anche le mode e i gradimenti delle coppie che progettano una vita in comune, ma ciò che rimane forte nella maggioranza dei casi è l’amore e il desiderio di sposarsi con un matrimonio indimenticabile. Bergamo Sposi da sempre vuole essere il luogo ideale nel quale incontrare il meglio della filiera del matrimonio e della cerimonia, con proposte che spesso anticipano nuovi trend e in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti, nel segno della qualità e professionalità che da sempre contraddistinguono il nostro Salone”.