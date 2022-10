Bergamo Sposi, il mondo delle nozze in vetrina fino a domenica - Foto e video

Nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre alla Fiera di Bergamo si è alzato il sipario sulla 25ª edizione di Bergamo Sposi, l’evento dedicato al matrimonio ideato e promosso da Promozioni Confesercenti e organizzato da Ecspo Srl in collaborazione con Promoberg. Dopo le consolidate edizioni nel tradizionale appuntamento di inizio anno (a febbraio), Bergamo Sposi ha così debuttato per la prima volta in versione autunnale. La manifestazione è di scena per tutto il week end e vede la partecipazione di oltre 60 espositori distribuiti sui 2.500 metri quadrati della Galleria centrale del polo fieristico di via Lunga. L’evento è iniziato nel segno di Deborah e Alain, un giovane coppia della Bergamasca, che, dopo essersi sposata un anno fa, ha «replicato» a Bergamo Sposi con una simbolica, ma ancora estremamente emozionante, seconda cerimonia di nozze.