«Bergamo sposi» compie 25 anni e raddoppia: edizione d’autunno in Fiera

Per tutte le coppie che sognano di sposarsi, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre torna Bergamo Sposi, il salone dedicato agli sposi e alla cerimonia , ideato e promosso da Promozioni Confesercenti e organizzato da Ecspo Srl in collaborazione con Promoberg. Il salone festeggia la 25esima edizione debuttando nella versione autunnale, dopo il tradizionale appuntamento invernale (febbraio 2022). Un raddoppio voluto dagli organizzatori per consentire agli espositori di programmare al meglio le attività e ai futuri sposi di sviluppare nei tempi adeguati una delle giornate più belle e significative delle loro vite.