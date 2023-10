Bergamo Sposi, in Fiera l’edizione autunnale del salone dedicato al matrimonio

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre alla Fiera di Bergamo si apre il sipario sulla 27esima edizione di Bergamo Sposi, il salone dedicato al matrimonio e alla cerimonia, ideato e promosso da Promozioni Confesercenti, organizzato da Ecspo, con Promoberg nelle vesti di Main partner e Cesvi in quello di Charity partner. L’edizione autunnale, introdotta lo scorso anno, si aggiunge a quella storica di scena nel periodo invernale, per dare la possibilità alle imprese di programmare al meglio le attività e ai futuri sposi di sviluppare nei tempi adeguati quella che rimane per moltissime coppie una delle giornate più belle e significative della loro vita.

Esposizione ed eventi

Visto l’ottimo gradimento da parte del pubblico, spiegano gli organizzatori, è stata confermata la formula smart che riunisce, sui 2.500 metri quadrati della Galleria centrale e dei foyer laterali del centro espositivo di via Lunga, una settantina di espositori in rappresentanza di circa 150 brand e di una quindicina di settori merceologici. Alla parte espositiva si sommano gli attesi eventi collaterali, che vivranno il loro clou nel pomeriggio di domenica, quando sul red carpet si accenderanno i riflettori su tre sfilate di abiti da sposa e cerimonia presentati da: Atelier Sposa Veronica Civetta di Bergamo: Atelier Sposae di Milano e Amigoni abiti da Sposa di Presezzo.

Il via alla nuova edizione di Bergamo Sposi sarà dato (venerdì alle ore 16) da una coppia di novelli sposi, all’interno di una breve cerimonia informale ma nello stesso tempo molto elegante, com’è nello stile della manifestazione. Poi per le tante coppie, che come sempre raggiungeranno la Fiera da tutta la Bergamasca e dalle province limitrofe, si aprirà il sipario sulle tante proposte di qualità e le immancabili novità.

«Tutto cambia e tutto si trasforma, ma l’amore vince sempre ed è sempre più protagonista a Bergamo Sposi – sottolinea Cesare Rossi, Direttore di Promozioni Confesercenti – Giunta all’importante traguardo delle 27 edizioni, il nuovo appuntamento autunnale accende i riflettori in particolare sugli abiti da sposa e da cerimonia proposti dai migliori atelier di moda del settore. Grazie alla professionalità di Ornella Schenatti, vero deus ex machina dell’evento, e all’ascolto delle esigenze degli espositori che ogni anno ci onorano della loro presenza, dallo scorso anno abbiamo pensato di scommettere e proporre alle coppie che vogliono credere e investire nell’amore, di raddoppiare gli appuntamenti con il Salone dedicato agli Sposi; la certezza è che all’edizione autunnale seguirà la storica edizione invernale, che invece avrà un focus più mirato sulle location e dimore storiche che ospitano i matrimoni. Siamo davvero orgogliosi di donare a Bergamo questo nuovo evento, sempre molto atteso dalle giovani coppie. Ringraziamo tutti gli espositori coinvolti, le realtà e gli sponsor senza i quali tutta questa bellezza non sarebbe possibile».

«Bergamo Sposi è il luogo ideale per scoprire il meglio del settore wedding grazie alle novità, alle idee e ai numerosi eventi in programma, a partire dalle immancabili sfilate con abiti da sposa e da cerimonia – spiega Ornella Schenatti, dal 2007 al timone dell’evento – . Le proposte dei nostri espositori sono tantissime e tutte in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti, nel segno della qualità e professionalità che da sempre contraddistinguono il nostro Salone. Oltre agli abiti da sposa, sposo e cerimonia, anche per i bimbi, partecipano numerosi professionisti del settore, dalle bomboniere alle partecipazioni, dalla fotografia al ricevimento, dalla musica all’intrattenimento; con alcune sfiziose novità, come la presenza di una consulente d’immagine e di una tatuatrice».

«Essere chiamati a far parte della squadra che contribuisce all’ottima riuscita di Bergamo Sposi è per noi motivo di grande soddisfazione – evidenzia Luciano Patelli, Presidente di Promoberg –. Il Salone ha nella Fiera di Bergamo il suo luogo perfetto, essendo molto funzionale e facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Auguriamo come sempre a tutte le coppie che varcheranno le porte della fiera di realizzare al meglio quella che rimane per tantissimi una delle giornate più indimenticabili della nostra vita».

Per agevolare le giovani coppie e le loro famiglie, è stato confermato l’ingresso gratuito, previa registrazione sul sito dell’evento: https://fierabergamosposi.it/