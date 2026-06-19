Bergamo, tenta di rubare una bici e resiste agli agenti: arrestato

Intervento della polizia locale nella serata di giovedì 18 giugno in via Michelangelo da Caravaggio, nel quartiere di San Paolo a Bergamo, dopo la segnalazione di un tentato furto di bicicletta.

A chiamare la Centrale operativa è stato un cittadino, che ha fornito agli agenti indicazioni utili per individuare il presunto responsabile. Poco distante dal luogo dei fatti, la polizia locale ha fermato e identificato un uomo, cittadino beninese nato nel 1996, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio.

Tentato furto di bicicletta a San Paolo

Durante le operazioni di controllo, secondo quanto riferito, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti, assumendo un comportamento violento nei loro confronti e utilizzando un oggetto contundente. Il 30enne è stato quindi bloccato e arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Sequestrati strumenti da scasso

La successiva perquisizione ha consentito di trovare e sequestrare diversi strumenti ritenuti atti allo scasso. La bicicletta oggetto del tentato furto è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Divieto di dimora ed espulsione

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando della polizia locale in attesa del giudizio con rito direttissimo, che si è svolto nella mattinata di venerdì 19 giugno.