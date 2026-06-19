Bergamo, tenta di rubare una bici e resiste agli agenti: arrestato
L’INTERVENTO. La segnalazione di un cittadino è partita da via Michelangelo da Caravaggio. Sequestrati anche strumenti da scasso.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Intervento della polizia locale nella serata di giovedì 18 giugno in via Michelangelo da Caravaggio, nel quartiere di San Paolo a Bergamo, dopo la segnalazione di un tentato furto di bicicletta.
A chiamare la Centrale operativa è stato un cittadino, che ha fornito agli agenti indicazioni utili per individuare il presunto responsabile. Poco distante dal luogo dei fatti, la polizia locale ha fermato e identificato un uomo, cittadino beninese nato nel 1996, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio.
Tentato furto di bicicletta a San Paolo
Durante le operazioni di controllo, secondo quanto riferito, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti, assumendo un comportamento violento nei loro confronti e utilizzando un oggetto contundente. Il 30enne è stato quindi bloccato e arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.
Sequestrati strumenti da scasso
La successiva perquisizione ha consentito di trovare e sequestrare diversi strumenti ritenuti atti allo scasso. La bicicletta oggetto del tentato furto è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.
Divieto di dimora ed espulsione
Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando della polizia locale in attesa del giudizio con rito direttissimo, che si è svolto nella mattinata di venerdì 19 giugno.
Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune e nella provincia di Bergamo, concedendo inoltre il nulla osta all’espulsione.
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