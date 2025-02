Bergamo: traffico in miglioramento dopo la chiusura di via Maironi da Ponte

A una settimana dall’apertura del cantiere Uniacque per il rifacimento dell’acquedotto Algua-Bergamo, il Comune ha reso noto i dati di un’analisi sulla viabilità commissionata al Politecnico di Milano. Lo studio, condotto dal 3 al 7 febbraio, ha monitorato nodi strategici come piazzale Oberdan e la rotatoria di Pontesecco.

Dopo un iniziale picco di congestione del 4 febbraio, il traffico ha iniziato a stabilizzarsi grazie al fenomeno conosciuto come «elasticità della domanda», con una riduzione della congestione nelle ore di punta.

Nel periodo analizzato lo sciopero Trenord del 5 febbraio e il meteo favorevole non ha prodotto ulteriori disagi alla circolazione. Il 10 febbraio, si è registrato un lieve aumento dei ritardi a causa del maltempo, ma i tempi di percorrenza restano inferiori rispetto ai primi giorni di chiusura e si stanno avvicinando a quelli pre apertura del cantiere.

Berlanda: «Analisi continua per eventuali misure correttive»

L’assessore alla Mobilità Marco Berlanda conferma il miglioramento della situazione, pur segnalando la necessità di monitorare alcuni nodi critici come via San Tommaso. Le analisi proseguiranno per valutare eventuali misure correttive.

Analisi dei principali accessi a piazzale Oberdan e Pontesecco

Ingresso da via Nazario Sauro/Baioni – direzione centro

Dopo i significativi ritardi registrati martedì 4 febbraio (280 secondi) nell’ intersezione ingresso da via Nazario Sauro/Baioni – direzione centro, la situazione è progressivamente migliorata tornando venerdì 7 febbraio a valori inferiori ai 100 secondi, simili a quelli pre-cantiere (31 gennaio).

La mattina di lunedì 3 febbraio la chiusura di via Maironi da Ponte è avvenuta intorno alle ore 9,30, quindi nell’ora di massimo afflusso lo scavalco era aperto; un primo incremento degli accodamenti si spiega probabilmente con il fatto che diversi automobilisti, informati opportunamente da stampa e cartellonistica, avevano già iniziato ad evitare via Maironi da Ponte. Il picco di traffico registrato martedì sera è riconducibile alla partita dell’Atalanta. Si precisa che il dato di coda stimata è rilevato sulle auto a velocità molto ridotte, e potrebbe non includere eventuali tratti di rallentamento precedenti.

Ingresso da viale Giulio Cesare – direzione centro

Anche in questo caso, dopo i picchi di congestione di martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, i tempi di percorrenza sono rientrati nei livelli pre-cantiere. Questo asse potrebbe assorbire ulteriore traffico proveniente da via Nazario Sauro, grazie a un percorso alternativo di facile individuazione. È possibile anche in questo caso leggere l’anomalia di martedì sera determinata dalla partita.

Ingresso da via San Tommaso – direzione centro

Qui i ritardi e gli accodamenti risultano ancora superiori alla situazione pre-cantiere, sebbene in diminuzione. Il picco massimo si è registrato martedì sera, in concomitanza con l’evento calcistico.

Ingresso da via Battisti – direzione in uscita

La situazione risulta sostanzialmente invariata rispetto al periodo pre-cantiere, con ritardi e code influenzati prevalentemente dagli eventi sportivi.

Ingresso alla rotatoria di Pontesecco da Ponteranica – direzione centro

Non si segnalano criticità significative, confermando che il cantiere non ha provocato effetti rilevanti su questa direttrice. Gli effetti del cantiere sono stati contenuti su piazzale Oberdan e le oscillazioni su Pontesecco in ingresso, al mattino, dipendono da fattori verosimilmente non collegati al cantiere di Porta Garibaldi e in alcuni casi esterni al territorio comunale.

Ingresso alla rotatoria di Pontesecco dalla Circonvallazione – direzione in uscita

Non emergono variazioni di rilievo rispetto alla situazione pre-cantiere. Le oscillazioni dipendono da fattori verosimilmente non collegati al cantiere di via Maironi da Ponte/Porta Garibaldi.

Ingresso alla rotatoria di Pontesecco da via Ruggeri da Stabello – direzione in uscita