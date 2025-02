Chiude via Maironi da Ponte: stop alle auto fino al 15 luglio

Ha chiuso intorno alle 9.30 di stamattina - 3 febbraio -, come preannunciato, via Maironi da Ponte, nel tratto compreso tra via Valverde e Porta San Lorenzo. Il provvedimento si è reso necessario per i lavori di rifacimento di un tratto dell’acquedotto Algua-Bergamo da parte di Uniacque, seguiti dagli interventi di consolidamento della strada e dei muri di sostegno a cura del Comune di Bergamo.

La strada resterà chiusa fino al 15 luglio: nella mattinata non si sono registrati particolari disagi per il traffico grazie anche alla presenza della Polizia locale di Bergamo e complice l’attivazione della chiusura al termine dell’orario di punta mattutino. Ora bisognerà capire in serata quanto la chiusura della strada vada ad impattare sul transito dei veicoli in città e sulle abitudini dei bergamaschi di utilizzare il passaggio per Città Alta per evitare il traffico del centro di Bergamo. Ecco intanto alcune indicazioni sulla viabilità.

Modifiche alla viabilità (3 febbraio - 15 luglio)

Via Maironi da Ponte, nel tratto compreso tra via Valverde e Porta San Lorenzo: divieto di transito, eccetto residenti, carico e scarico e frontisti, compatibilmente con lo stato di avanzamento del cantiere.

Via Maironi da Ponte, nel tratto compreso tra i civici 10 e 16: divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Via Castagneta, intersezione con via Valverde: divieto di circolazione dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19, eccetto residenti e frontisti.

Via Fara, nel tratto compreso tra piazzale Sant’Agostino e la rotatoria San Lorenzo: divieto di transito, eccetto residenti, carico e scarico, accesso al Parking Fara (con direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita) e al polo universitario.

Modifiche alla viabilità (15 febbraio - 15 luglio)