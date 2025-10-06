Bergamo, vertenza della Cisl per il risarcimento dei docenti di religione

Cisl Bergamo ha annunciato una vertenza per il risarcimento dei docenti di religione cattolica, «a tutela delle migliaia di insegnati precari che non hanno ottenuto la stabilizzazione», spiega il sindacato in una nota.

La Corte di giustizia europea, spiega la Cisl, «ha chiarito che la normativa italiana non può escludere gli insegnanti di religione cattolica dalle tutele previste contro l’abuso di contratti a termine». Alla luce di questa pronuncia il sindacato promuove un ricorso al Giudice del lavoro, per consentire ai docenti che hanno superato i 36 mesi complessivi di servizio a tempo determinato di ottenere il risarcimento del danno e di sollecitare il ministero dell’Istruzione a procedere con l’assunzione a tempo indeterminato.

Come aderire

L’iniziativa è gratuita per gli iscritti a Cisl Scuola, ad eccezione del contributo unificato previsto per legge: per partecipare è necessario presentare il certificato di servizio completo, la copia dei contratti di lavoro a tempo determinato, e la scheda con dati personali e recapiti telefonici ed e-mail. Gli interessati possono rivolgersi alla sede di Bergamo, in via Carnevali 88/A, oppure alle sedi territoriali di Treviglio, Ponte San Pietro, Lovere, Grumello del Monte, Gazzaniga, Clusone, Dalmine, Trescore Balneario, Zogno e Romano di Lombardia.