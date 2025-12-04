Bergamo, via libera alla nuova area cani in Città Alta

La Giunta di Bergamo ha dato il via libera al progetto del Servizio verde pubblico che porterà, entro il 2026, alla riqualificazione di tre importanti parchi cittadini e alla realizzazione della prima area cani in Città Alta, in via Tre Armi. Un intervento molto atteso dai residenti del borgo, che aggiunge un nuovo servizio in una zona sottoposta a vincoli storici e paesaggistici: il progetto ha infatti ottenuto il nulla osta della Soprintendenza.

La nuova area cani sorgerà nei pressi dell’Orto Sociale e occuperà 375 metri quadrati. Sarà attrezzata con panchine in metallo grigio scuro, quattro nuovi alberi Morus «Platanifolia Golia» a frutto sterile, una recinzione perimetrale coperta da essenze rampicanti e un unico accesso controllato.

Gli altri interventi riguarderanno tre parchi cittadini. Al Parco Ramacci di Boccaleone è prevista una manutenzione straordinaria con il rifacimento delle pavimentazioni delle aree gioco, la pulizia e il restyling degli arredi e l’introduzione di nuove panche e tavoli in calcestruzzo, richiesti da quartiere e scuole. Al Parco Leopardi nel quartiere San Paolo verranno rinnovati i vialetti, creata una grande aiuola d’ingresso e riorganizzata l’area cani con spazi separati per animali di taglia diversa; riqualificate anche le aree gioco con nuove pavimentazioni antitrauma. Al Parco della Clementina si interverrà sul ripristino della fontana, sulla sistemazione dell’area cani con un nuovo cancello di sicurezza e sul rifacimento dei vialetti. Il valore complessivo dell’investimento è di 350 mila euro.