Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025

Bergamo, via libera alla nuova area cani in Città Alta

I LAVORI. La Giunta approva un pacchetto di interventi da 350 mila euro: in via Tre Armi sorgerà la prima area cani di Città Alta, mentre nei parchi Ramacci, Leopardi e della Clementina sono previsti lavori di manutenzione straordinaria.

Nuova area cani in via Tre Armi: sarà la prima in Città Alta
Nuova area cani in via Tre Armi: sarà la prima in Città Alta

La Giunta di Bergamo ha dato il via libera al progetto del Servizio verde pubblico che porterà, entro il 2026, alla riqualificazione di tre importanti parchi cittadini e alla realizzazione della prima area cani in Città Alta, in via Tre Armi. Un intervento molto atteso dai residenti del borgo, che aggiunge un nuovo servizio in una zona sottoposta a vincoli storici e paesaggistici: il progetto ha infatti ottenuto il nulla osta della Soprintendenza.

La nuova area cani sorgerà nei pressi dell’Orto Sociale e occuperà 375 metri quadrati. Sarà attrezzata con panchine in metallo grigio scuro, quattro nuovi alberi Morus «Platanifolia Golia» a frutto sterile, una recinzione perimetrale coperta da essenze rampicanti e un unico accesso controllato.

Gli altri interventi riguarderanno tre parchi cittadini. Al Parco Ramacci di Boccaleone è prevista una manutenzione straordinaria con il rifacimento delle pavimentazioni delle aree gioco, la pulizia e il restyling degli arredi e l’introduzione di nuove panche e tavoli in calcestruzzo, richiesti da quartiere e scuole. Al Parco Leopardi nel quartiere San Paolo verranno rinnovati i vialetti, creata una grande aiuola d’ingresso e riorganizzata l’area cani con spazi separati per animali di taglia diversa; riqualificate anche le aree gioco con nuove pavimentazioni antitrauma. Al Parco della Clementina si interverrà sul ripristino della fontana, sulla sistemazione dell’area cani con un nuovo cancello di sicurezza e sul rifacimento dei vialetti. Il valore complessivo dell’investimento è di 350 mila euro.

«Questi interventi rispondono alle esigenze dei quartieri, con cui manteniamo un dialogo costante. Sono lavori che esprimono cura del territorio e valorizzazione del verde esistente. L’area cani di Città Alta, attesa da residenti, turisti e dai circa 130 possessori di cani del borgo, è un passo avanti importante, realizzato nel rispetto del contesto storico. Un’opera richiesta dai cittadini e sollecitata dal Consiglio comunale, che desidero ringraziare», afferma l’assessora alla Transizione Ecologica Oriana Ruzzini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Tempo libero
Turismo
Ambiente
natura
governo
Oriana Ruzzini
Soprintendenza