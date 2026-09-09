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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 09 Settembre 2026

Bergamo, via Magrini diventa a senso unico in direzione di via Autostrada

VIABILITÀ. Modifiche alla circolazione per rendere più sicuro l’incrocio e rafforzare il collegamento ciclabile, grazie a una corsia dedicata, con la stazione e il centro.

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Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, via Magrini diventa a senso unico in direzione di via Autostrada
Il nuovo assetto

Bergamo

Prosegue la trasformazione della viabilità nella zona di via Autostrada. Il Comune di Bergamo ha annunciato che nei prossimi giorni partiranno i lavori per rendere più sicuro l’incrocio con via Magrini e rafforzare il collegamento ciclabile tra il quartiere Carnovali, la stazione e il centro, con la trasformazione di via Magrini in senso unico in direzione di via Autostrada e l’istituzione di una nuova corsia ciclabile in senso opposto.

L’intervento nei dettagli

In via Magrini, nel tratto compreso tra via Lotto e via Autostrada, sarà introdotto un senso unico per i veicoli in direzione di via Autostrada e un doppio senso ciclabile, con una corsia dedicata alle biciclette che potranno così percorrere via Magrini anche nella direzione opposta a quella delle auto. La strada manterrà il limite di 30 chilometri orari.

L’intervento si integra con la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di via Autostrada: attualmente all’altezza del civico 2/A, sarà ricollocato in prossimità dei fornici del ponte ferroviario, proprio all’altezza dell’incrocio con via Magrini e via Maglio del Lotto, e regolato da un semaforo.

Sarà riorganizzata anche la sosta, mantenendo gli spazi destinati ai residenti e prevedendo uno stallo riservato alle persone con disabilità, un’area per il carico e scarico e due posti per la ricarica dei veicoli elettrici.

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