Bergamo, via Magrini diventa a senso unico in direzione di via Autostrada
VIABILITÀ. Modifiche alla circolazione per rendere più sicuro l’incrocio e rafforzare il collegamento ciclabile, grazie a una corsia dedicata, con la stazione e il centro.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Prosegue la trasformazione della viabilità nella zona di via Autostrada. Il Comune di Bergamo ha annunciato che nei prossimi giorni partiranno i lavori per rendere più sicuro l’incrocio con via Magrini e rafforzare il collegamento ciclabile tra il quartiere Carnovali, la stazione e il centro, con la trasformazione di via Magrini in senso unico in direzione di via Autostrada e l’istituzione di una nuova corsia ciclabile in senso opposto.
L’intervento nei dettagli
In via Magrini, nel tratto compreso tra via Lotto e via Autostrada, sarà introdotto un senso unico per i veicoli in direzione di via Autostrada e un doppio senso ciclabile, con una corsia dedicata alle biciclette che potranno così percorrere via Magrini anche nella direzione opposta a quella delle auto. La strada manterrà il limite di 30 chilometri orari.
L’intervento si integra con la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di via Autostrada: attualmente all’altezza del civico 2/A, sarà ricollocato in prossimità dei fornici del ponte ferroviario, proprio all’altezza dell’incrocio con via Magrini e via Maglio del Lotto, e regolato da un semaforo.
Sarà riorganizzata anche la sosta, mantenendo gli spazi destinati ai residenti e prevedendo uno stallo riservato alle persone con disabilità, un’area per il carico e scarico e due posti per la ricarica dei veicoli elettrici.
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