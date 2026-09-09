Bergamo, via Magrini diventa a senso unico in direzione di via Autostrada

Prosegue la trasformazione della viabilità nella zona di via Autostrada. Il Comune di Bergamo ha annunciato che nei prossimi giorni partiranno i lavori per rendere più sicuro l’incrocio con via Magrini e rafforzare il collegamento ciclabile tra il quartiere Carnovali, la stazione e il centro, con la trasformazione di via Magrini in senso unico in direzione di via Autostrada e l’istituzione di una nuova corsia ciclabile in senso opposto.

L’intervento nei dettagli

In via Magrini, nel tratto compreso tra via Lotto e via Autostrada, sarà introdotto un senso unico per i veicoli in direzione di via Autostrada e un doppio senso ciclabile, con una corsia dedicata alle biciclette che potranno così percorrere via Magrini anche nella direzione opposta a quella delle auto. La strada manterrà il limite di 30 chilometri orari.

L’intervento si integra con la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di via Autostrada: attualmente all’altezza del civico 2/A, sarà ricollocato in prossimità dei fornici del ponte ferroviario, proprio all’altezza dell’incrocio con via Magrini e via Maglio del Lotto, e regolato da un semaforo.