Via libera dalla Giunta all’ultima variazione di bilancio, un allineamento dei conti comunali prima della pausa natalizia. Aumenta il gettito delle multe (per 750mila euro) con le entrate che crescono complessivamente di 1,5 milioni, e spuntano alcune voci impreviste, come gli extracosti al cantiere della nuova Gamec, per 1 milione di euro, e un nuovo progetto sull’Urban Center (350mila euro) che, svuotato da BergamoScienza (dal prossimo anno avrà nuova sede in Palazzo della Libertà) sarà riempito con funzioni che occupano piazzale Alpini, dove oggi c’è «Nxt station». Una risposta alle sollecitazioni delle minoranze e a quella più recente dell’associazione nazionale Alpini (Ana) rispetto alla valorizzazione del sito che celebra gli Alpini, in vista di una possibile adunata nazionale nel 2029.

Le cifre

Il documento approderà in Commissione il prossimo venerdì e il 30 novembre in Consiglio comunale, «risultato di un ampio e capillare lavoro di verifica condotto su tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa che ci consente di chiudere l’esercizio 2026 in pieno equilibrio, riducendo l’indebitamento e finanziando interventi importanti, e impostare su basi solide il bilancio di previsione 2027-2029» commenta l’assessore al Bilancio Sergio Gandi.

Sulla parte corrente il 2026 chiude con una diminuzione di un milione e 233mila euro coperta dal risultato di amministrazione e una riduzione degli investimenti. Sul fronte entrate c’è una flessione dei tributi (-65 mila euro) e dei trasferimenti correnti (-110 mila euro, fondi statali per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per minori spese), ma aumentano le entrate extratributarie (+1 milione e 685mila euro), in particolare le sanzioni, 750mila euro in più rispetto al previsto.

I conti tornano, con le uscite coperte da pari entrate. Vale per la quota prevista dallo Stato per la Tari con il relativo bonus che alimenta il fondo di solidarietà nazionale (+451mila euro), contributi a associazioni (+413 mila euro), l’aumento della spesa energetica e per l’illuminazione pubblica (+585 mila euro complessivi), i servizi digitali e cybersecurity (+290mila euro), l’accantonamento di 300mila euro per il fondo contenzioso relativo alle cause (in corso) aperte dopo l’esondazione del Morla e Tremana. Alcune spese non previste sono di carattere culturale: 127mila euro a Fondazione Bergamo nella Storia per il decennale Unesco e 100mila euro per Fondazione Accademia Carrara, a cui si aggiungono 596mila euro per progetti sociali. Diminuiscono alcune spese, per l’assistenza domiciliare (-150 mila euro) e asili nido (-140 mila euro).

Sulla parte «capitale», il Comune applica l’avanzo di amministrazione per oltre 2milioni e 654mila euro evitando di vendere immobili o azioni e fa economie sui mutui (per 800mila euro). Così la Giunta evita di fare prestiti per la sistemazione idraulica della valletta di via Goisis (2,2 milioni), ma anche per sistemare la scuola Angelini (500mila euro). E ancora, finanzia progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche (tra questi, il parco della Rocca) e libera risorse per lavori sul verde scolastico, il ripristino della Social Domus (dopo gli allagamenti) e allo Urban Center di piazzale Alpini. «Stiamo pensando di fare un lavoro di razionalizzazione di alcune funzioni sulla piazza alleggerendola, sfruttando la possibilità di spostarle dentro l’Urban center – accenna l’assessore al Patrimonio Francesco Valesini -. Lo spazio dovrebbe essere disponibile per la tarda primavera 2027, quando contiamo di avviare i lavori».

Un milione in più per la Gamec

La «manovra» finanzia 1 milione di euro per la nuova Gamec: «Costi aggiuntivi di cui una parte rilevante per le lavorazioni fatte dalla “Manelli” su cui non sono state date le opportune garanzie e che la nuova impresa ha rifatto, lavorazioni che rientrano anche nel contenzioso aperto (con la Manelli) – spiega l’assessore Valesini -. Altre riguardano lavori di accantieramento e lavorazioni aggiuntive che dipendono dal progetto, perfezionatesi in fase di lavorazione».