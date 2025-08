Bivacchi sulla Greenway: «Attiveremo i controlli»

Sono diversi i post e i commenti di segnalazione sui social da parte dei residenti esasperati per i bivacchi e l’inciviltà di avventori che nella notte, specialmente in queste sere d’estate, dopo una serata di «svago», se così si può chiamare, abbandonano sulla pista buste, cocci di vetro, bottigliette di plastica e cartacce di ogni tipo. E sono spesso giovanissimi.

Bivacchi e gare in scooter

Una situazione nota al Comune, che per voce dell’assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni, conferma: «Si tratta di gruppi di giovani e giovanissimi che fanno serata sulla Greenway» , precisa Angeloni, specificando inoltre che l’amministrazione attenziona l’area anche per gli episodi riportati negli scorsi mesi delle «gare in scooter» sempre sul tracciato parallelo alla Morla.

Angeloni: «Attiveremo i controlli»

Palafrizzoni ora intende intervenire, di concerto con la Polizia locale. «Attiviamo i controlli», afferma l’assessore. Ma scene come quelle di Valtesse purtroppo si ripetono anche altrove in diversi parchi e giardini pubblici cittadini: scarti di confezioni di plastica e di carta abbandonate arrivano anche dal parco Pinetti, a Valtesse, con le panchine imbrattate con spray rosso, ma pure dal parco del Galgario, frequentato da alcuni senzatetto. «Raccoglierli e buttarli via non sarebbe una buona idea?», si chiede un cittadino su Facebook in riferimento ai rifiuti sulla Greenway. «Ma cosa insegnano nelle scuole oggi?», è l’osservazione, più critica, di un altro.