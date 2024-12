Blackout in centro e sui Colli a Bergamo: senza elettricità per un’ora

Blackout di circa un’ora in città, dal centro a Città Alta, per un guasto a una cabina di media tensione. Nella mattinata di mercoledì 4 dicembre, dalle 10 alle 11, è mancata la corrente elettrica in diverse vie del centro di Bergamo e dei Colli. Sono arrivate segnalazioni da via Petrarca, piazza Libertà ma anche via Verdi e via Tasso con numerosi disagi anche negli uffici del centro. Problemi nelle abitazioni sui Colli di Bergamo. Il motivo, fa sapere E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, è stato il guasto in una cabina di media tensione. I tecnici hanno riparato il guasto da remoto con manovre telecomandate e sono poi riusciti a riattivare tutte le utenze.