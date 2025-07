Blackout, emergenza rientrata: «La rete è stata ripristinata»

L’emergenza è rientrata del tutto. Lo assicura E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, a conclusione degli interventi per risolvere il blackout che martedì 1° luglio aveva messo in difficoltà un’ampia porzione della città per via di una prolungata interruzione dell’energia elettrica: adesso, ha specificato l’azienda in una nota, «è stato ripristinato il normale assetto di rete». Più nel dettaglio, «il servizio era già stato completamente ripristinato nella serata del 1° luglio grazie alla posa di una power station e di un cavo di bypass in via Verdi»; dopodiché, i tecnici «avevano avviato le necessarie riparazioni», che «si sono positivamente concluse».

Collaborazione tra istituzioni

Per rimediare al blackout era stata approntata una task force che ha lavorato su 12 punti della città, per sostituire i cavi della rete elettrica coinvolti nel malfunzionamento. «Le squadre di E-Distribuzione hanno lavorato per riportare la rete elettrica al suo normale assetto», spiega Simone Segna, responsabile dell’unità territoriale dell’azienda, ringraziando la Prefettura, l’amministrazione comunale e la Polizia locale «che hanno attivamente favorito tutte le operazioni emergenziali». La collaborazione con Palazzo Frizzoni è stata stretta, e «come amministrazione – interviene la sindaca Elena Carnevali – accogliamo con soddisfazione la conclusione dei lavori di ripristino». Si pensa anche al futuro, agli ulteriori interventi per potenziare la rete. «Guardiamo con fiducia anche al piano di investimenti annunciato dall’azienda – aggiunge Carnevali –, che auspichiamo possa contribuire in modo concreto a rafforzare la resilienza della rete elettrica rispetto agli eventi meteorologici estremi e a migliorare la qualità del servizio alla cittadinanza».

Il tema dei rimborsi