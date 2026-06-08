Blatte in cucina e roditori tra le derrate: doppio stop di Ats in Bergamasca

Blatte in una gastronomia e roditori in un deposito alimentare destinato ai negozi etnici della provincia. Sono due le situazioni che hanno portato Ats Bergamo a disporre la sospensione immediata delle attività nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare effettuati nei giorni scorsi sul territorio.

Blatte in una gastronomia

Nel primo caso, i tecnici della Struttura complessa Igiene alimenti e nutrizione (Ian) hanno effettuato un sopralluogo in un’attività di gastronomia, ispezionando cucina, area vendita e zona esterna dedicata allo stoccaggio dei rifiuti. Gli accertamenti hanno fatto emergere una situazione di infestazione da blatte all’interno del locale cucina. Durante il controllo sono stati rinvenuti numerosi esemplari morti in diverse aree dell’esercizio e un insetto vivo sotto il lavandino. Gli ispettori hanno inoltre rilevato alcune criticità strutturali che avrebbero potuto favorire l’ingresso e la permanenza degli infestanti nei locali destinati alla preparazione degli alimenti.

Alla luce del potenziale rischio per la sicurezza alimentare, Ats Bergamo ha disposto la sospensione dell’attività e contestato la relativa violazione amministrativa. Il titolare si è immediatamente attivato richiedendo l’intervento di una ditta specializzata per una nuova deblattizzazione. La riapertura sarà possibile soltanto dopo la rimozione delle criticità e il successivo esito favorevole delle verifiche dell’Agenzia.

Roditori in un deposito alimenti

Il secondo intervento ha visto impegnati i militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei Carabinieri di Brescia insieme al personale dell’Ats di Bergamo. Nel deposito, che rifornisce alimenti ai negozi etnici della provincia, sono state riscontrate diffuse tracce della presenza di roditori. Gli ispettori hanno rilevato morsicature sui confezionamenti primari di numerose derrate alimentari, tra cui riso, legumi, biscotti e altri prodotti destinati alla vendita.