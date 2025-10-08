Corteo per la Palestina, i manifestanti entrano a Palazzo Frizzoni

Fino a Palazzo Frizzoni

In oltre 300 sono partiti intorno alle 19 dal presidio organizzato in Porta Nuova, con un corteo diretto in piazza Pontida e poi al Comune di Bergamo, dove hanno sfondato il cordone di sicurezza per entrare nella corte interna di Palazzo Frizzoni: «Siamo qui civilmente e chiediamo una presa di posizione seria, applicare sanzioni e riconoscere lo Stato di Palestina». In molti hanno scelto di restare fuori e di non entrare a Palazzo Frizzoni. «È una figura pessima», commenta qualcuno. Dopo mezz’ora di contestazione i manifestanti sono usciti da Palazzo Frizzoni e sono tornati in Porta Nuova.