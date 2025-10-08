Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 08 Ottobre 2025
Corteo per la Palestina, i manifestanti entrano a Palazzo Frizzoni
LA PROTESTA. Oltre 300 dal presidio a Porta Nuova hanno sfilato fino al Comune di Bergamo. In molti hanno scelto di restare fuori.
Bergamo
La Rete Bergamo per la Palestina scende in piazza per «bloccare tutto». Sono centinaia i manifestanti che anche questa sera, mercoledì 8 ottobre, hanno sfilato per protestare contro il genocidio a Gaza e lo stop della Flotilla.
Fino a Palazzo Frizzoni
In oltre 300 sono partiti intorno alle 19 dal presidio organizzato in Porta Nuova, con un corteo diretto in piazza Pontida e poi al Comune di Bergamo, dove hanno sfondato il cordone di sicurezza per entrare nella corte interna di Palazzo Frizzoni: «Siamo qui civilmente e chiediamo una presa di posizione seria, applicare sanzioni e riconoscere lo Stato di Palestina». In molti hanno scelto di restare fuori e di non entrare a Palazzo Frizzoni. «È una figura pessima», commenta qualcuno. Dopo mezz’ora di contestazione i manifestanti sono usciti da Palazzo Frizzoni e sono tornati in Porta Nuova.
Bloccato il traffico in centro per il passaggio della manifestazione, scortata dalle forze dell’ordine.
