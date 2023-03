Boccaleone, iniziato il cantiere per mettere in sicurezza via Rosa

Sono iniziati i lavori per il nuovo parcheggio pubblico previsto nel quartiere di Boccaleone: il cantiere è partito proprio dalla realizzazione della nuova area di sosta a beneficio del quartiere, a pochi passi dall’oratorio e da via Rosa e si sposterà solo successivamente – proprio per arrecare meno disagi possibile al parcheggio per i residenti – per allargare gli stretti e pericolosi marciapiedi lungo la stessa via Rosa, migliorando la fruibilità pedonale di una delle strade centrali della vita del quartiere.