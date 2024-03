Bonus psicologo, si parte. «Fare subito la domanda»

Due i requisiti per il bonus, il cui importo massimo è di 1.500 euro per persona una sola volta per ogni annualità: la residenza in Italia e un valore dell’Isee non superiore a 50mila euro. Non aspettate a fare domanda, «presentate la richiesta di accesso all’incentivo quanto prima perché, oltre al requisito del reddito, anche il fattore della tempistica conta»: questo l’appello del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, David Lazzari. In Italia, ricorda «secondo una nostra indagine sono 5 milioni i potenziali pazienti, cioè le persone che vorrebbero rivolgersi ad uno psicologo-psicoterapeuta ma non hanno le risorse economiche per poterlo fare».