Borgo Palazzo, domenica di festa tra shopping, street food e artisti di strada

Coinvolti 200 negozi

Il primo cittadino ha sottolineato «la vitalità del quartiere, nato da più di 800 anni, ma capace di mantenere una vocazione commerciale con numerose attività storiche. Il borgo risulta molto attrattivo e anche la sua festa riesce a richiamare migliaia di persone». La festa coinvolgerà tutti i commercianti (sono circa 200 i negozi coinvolti) che scenderanno in strada per avvicinarsi alla loro clientela per una giornata da ricordare. Da mattina a sera sarà possibile partecipare alle numerose attività proposte, dalle esibizioni musicali alle dimostrazioni sportive, dallo street food alle aree gioco dedicate ai bambini.

Torna il Bergamo Buskers Festival

«L’associazione delle Botteghe di Borgo Palazzo, nata nel 1994, lavora quotidianamente per proseguire una tradizione storica – commenta il presidente Domenico Giordano –. Il tratto di oltre un chilometro e mezzo della nostra via si riempirà grazie a migliaia di persone per una grande festa collettiva». «Domenica torna l’evento organizzato per celebrare il quartiere – fa presente Nicola Viscardi –. Per regalare una giornata di festa e di shopping a prezzi scontati, considerato che numerose attività propongono i loro articoli in promozione, l’organizzazione lavora duramente per mesi». Anche quest’anno è stata confermata la partnership con il Bergamo Buskers Festival sotto la direzione artistica di Marco Pesce. La strada si animerà con spettacoli dalle 14 alle 19, con esibizioni sui vari crocevia, in modo da attirare l’attenzione di grandi e piccini. Previste 3 postazioni e 12 spettacoli.