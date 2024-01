Borgo Santa Caterina, palazzina inagibile. Fuori casa 15 persone - Foto e video

I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Gazzaniga, hanno lavorato nella notte per un incendio scoppiato in un appartamento a Bergamo, in via Santuario dell’Addolorata. il rogo intorno alle 3 del mattina di martedì 9 gennaio e i pompieri sono ancora al lavoro.