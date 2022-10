Borse Bim a 262 studenti: premi all’impegno di chi abita in zone disagiate

Mai borse di studio sono state così gradite come quelle che hanno interessato la famiglia Ferrari, di Castione della Presolana. Nell’aula magna dell’Università di Bergamo, in Piazza Sant’Agostino, sabato pomeriggio i membri del Consiglio Direttivo del Consorzio BIM del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio hanno consegnato le borse di studio per gli studenti bergamaschi (residenti nei 127 Comuni inseriti nel Consorzio) che si erano distinti per impegno e profitto nell’anno scolastico 2020/2021. Ben 262 borse di studio: 65 per studenti universitari, 188 per studenti delle classi terza, quarta e quinta delle scuole superiori e 9 per studenti dei Centri di Formazione Professionale. In totale, un investimento di 83.050 euro.