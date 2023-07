«Bretella» chiusa, code nelle ore di punta in via San Bernardino

Da lunedì 24 luglio non si può circolare sulla bretella che si stacca dall’asse interurbano, dopo il sottopasso di Colognola, per collegarsi con la circonvallazione Paltriniano, in direzione di Campagnola. Un divieto di transito, questo, in vigore per due settimane, fino al 7 agosto, in modo da consentire lo svolgimento del cantiere per la riqualificazione dello svincolo autostradale (rondò della A4). La chiusura di un’altra delle strade d’accesso alla città ha obbligato gli automobilisti bergamaschi ad ingegnarsi per ovviare agli ostacoli lungo il percorso d’entrata al capoluogo.

Negli orari di punta, alla mattina e alla sera, si sono registrate code di macchine sull’asse e lungo via San Bernardino, con un maggiore flusso di macchine in via per Orio, la cui Zona a traffico limitato è stata appositamente aperta. Il traffico dovuto alla chiusura del collegamento tra l’ex strada stradale 671 e la circonvallazione è stato deviato lungo la circonvallazione Leuceriano a Longuelo, lungo la via Moroni al Villaggio degli Sposi, lungo la via San Bernardino e la via Zanica e lungo la via per Orio all’altezza della rotatoria con l’ex statale 591bis. Le macchine in arrivo da Curno sono uscite a Colognola per poi raggiungere il centro attraverso via san Bernardino, che ieri era però abbastanza trafficata.