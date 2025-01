Bronchiolite, ricoveri in calo del 74% In Bergamasca 5.757 bimbi immunizzati

È una delle patologie più diffuse e insidiose per i neonati nei mesi invernali. Quest’anno però, anche grazie alla campagna di immunizzazione, gli accessi in pronto soccorso e i ricoveri in Lombardia per bronchiolite nei bimbi con meno di un anno si sono ridotti di circa tre quarti. Anche perché da ottobre 2024 in Lombardia è partita l’immunizzazione con anticorpo monoclonale, una sorta di vaccinazione che consente di prevenire l’Rsv, il virus respiratorio sinciziale che è il principale responsabile di queste infezioni: in provincia di Bergamo sono stati 5.757 i bimbi che hanno ricevuto questa immunizzazione.

«La stagione invernale non è ancora conclusa ma i dati evidenziano un chiaro calo di accessi e ricoveri per bronchiolite, risultato attribuibile all’efficacia della nostra campagna di immunizzazione – osserva Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare –. Oltre 52.000 bambini hanno ricevuto l’anticorpo monoclonale, con un impatto positivo analogo a quanto osservato nei Paesi che hanno adottato strategie simili» La Regione ha fatto il punto della situazione, partendo dai numeri. In ciascuna delle stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, mediamente in Lombardia si registravano 5.800 accessi in pronto soccorso per bronchiolite tra i piccoli pazienti di età inferiore all’anno: in questa stagione, e più precisamente da settembre 2024 al 19 gennaio 2025, gli accessi sono scesi a circa 1.500, appunto con un calo del 74%; nello stesso arco temporale, i ricoveri post-accesso in pronto soccorso sono passati da 2.350 a meno di 600, anche in questo caso -74%. «La stagione invernale non è ancora conclusa ma i dati evidenziano un chiaro calo di accessi e ricoveri per bronchiolite, risultato attribuibile all’efficacia della nostra campagna di immunizzazione – osserva Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare –. Oltre 52.000 bambini hanno ricevuto l’anticorpo monoclonale, con un impatto positivo analogo a quanto osservato nei Paesi che hanno adottato strategie simili. Questa riduzione rappresenta un importante traguardo sia per la salute dei neonati e il benessere delle famiglie, sia per il sistema sanitario, contribuendo ad alleggerire il carico sui pronto soccorso e sui reparti di degenza, già molto impegnati nella gestione dei virus respiratori».

Delle 52mila immunizzazione registrate in Lombardia, la Bergamasca ne ha appunto contate 5.757, circa l’11% del totale regionale. La campagna è stata avviata dal 10 ottobre ed è indirizzata ai bambini nati dal 1° gennaio 2024; l’immunizzazione avviene tramite la somministrazione di un anticorpo monoclonale specifico, che porta a sviluppare una «barriera» contro l’infezione da Rsv.

Proteggere i più piccoli