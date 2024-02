Buche in strada, dopo le piogge raffica di segnalazioni (e danni)

Una sessantina di chiamate per auto danneggiate da buche sulle strade sono quelle arrivate lo scorso fine settimana alla Provincia. A causa delle piogge intense, un po’ su tutta la rete delle strade provinciali, l’acqua è filtrata nell’asfalto facendolo «saltare» e causando la formazione di crateri di varie dimensioni.

La rete provinciale bergamasca nei fine settimana viene divisa verticalmente in due parti denominate rispettivamente «zona A» e «zona B». Ciascuna di queste ha un tecnico responsabile reperibile a cui, in caso di bisogno, spetta attivare le imprese competenti per farle intervenire a sistemare problematiche di vario tipo sulle strade. Ed entrambi questi responsabili lo scorso fine settimana hanno fatto fatica a chiudere occhio: sia di giorno che di notte sono state diverse le chiamate arrivate dalle forze dell’ordine che segnalavano auto ferme a causa dei danni riportati dopo essere finite dentro una buca. Non sono mancate segnalazioni anche da parte dei Comuni.

Val Seriana, hinterland e pianura

Nella «zona A» rientrano la Val Seriana, l’hinterland, la Pianura. E qui le principali segnalazioni hanno riguardato la provinciale della Val Gandino e le provinciali 49 a Valbondione, 45 a Cazzano Sant’Andrea, 38 fra Ranica e Gorle, 591 bis verso Orio Center, 65 a Pradalunga e 591 a Fornovo San Giovanni. «Segnalazioni di auto danneggiate a causa di buche – dicono dal settore Viabilità di Via Tasso – sono arrivate un po’ da tutta la rete. Ma queste sono le strade che hanno avuto più problemi. Ricevuta la segnalazione abbiamo fatto uscire le imprese competenti per riparare le buche ed ispezionare se ve ne fossero delle altre». Le riparazioni sono state fatte con «asfalto plastico» che, però, in alcuni casi ha avuto breve durata: «Purtroppo – spiegano ancora dal settore Viabilità – se si va a mettere questo tipo di asfalto in buche piene d’acqua bisogna aspettarselo che, dopo poche ore, possa saltare, soprattutto su strade ad traffico intenso. In questi casi, comunque, siamo tornati a rimetterlo fino a che non ha fatto presa».

Valle Brembana, Imagna, Isola e Gera d’Adda