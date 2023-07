Bullismo, una task force per prevenirlo. Pronto un piano e due progetti

È un fenomeno che si arricchisce anno dopo anno di molteplici sfaccettature e che si insinua tra le pieghe di una società sempre più fragile. Causa ed effetto di un disagio esploso con la pandemia, il bullismo – oggi sempre più diffuso nella forma digitale del «cyberbullismo» – colpisce in Italia decine di migliaia di ragazzi e non solo. Raccontare in numeri un fenomeno che molto spesso, per vergogna o per timidezza, rimane soffocato nell’intimità di chi lo subisce, non è possibile. Si può, anzi si deve invece provare a contrastarlo, partendo dalla prevenzione e dal sostegno alle vittime e alle loro famiglie. Da qui nasce la sollecitazione della Regione Lombardia alle Ats del territorio a farsi capofila di una task force di enti, associazioni, scuole e istituzioni pubbliche e private capaci di mettersi insieme, con il coordinamento delle prefetture, e di studiare nuovi progetti per il contrasto al bullismo. In provincia di Bergamo, dove sono stati destinati 325.447 euro, sono già stati costituiti due tavoli di lavoro, uno in Prefettura e un altro più tecnico, dove si è cominciato a ragionare sulla stesura di un Piano d’azione (anche attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse) che ha preso forma in primavera grazie a due proposte presentate dal Centro servizi per il volontariato e dal Consorzio Solco Città Aperta, che hanno coinvolto una quarantina di soggetti tra scuole, Asst, associazioni, cooperative, consultori, diocesi, centri di formazione e istituzioni locali, già attivi nelle politiche e nella gestione di interventi di prevenzione del disagio e di promozione del benessere di minori, adolescenti e famiglie.

Il monitoraggio

Il lavoro di monitoraggio effettuato nei primi mesi del 2023 ha fatto emergere 404 iniziative attive sulle tematiche della prevenzione del disagio giovanile. Un patrimonio da preservare e da rafforzare, grazie anche all’intervento di Palazzo Lombardia, che ha destinato questi nuovi fondi alle attività del Piano d’azione che l’Ats ha licenziato nei giorni scorsi e che ora aspetta la validazione finale proprio da parte della Regione. Il Piano d’azione ruoterà di fatto attorno a due grandi progetti, «Tangram» e «Sbullati» che sono stati presentati rispettivamente da Csv e Consorzio Il Solco, partner di Ats e capofila di due cordate di enti del territorio che contribuiranno, ognuno per la propria parte, alla realizzazione delle attività.

I due progetti

I due progetti del valore di circa 150mila euro ciascuno, finanziati dalla Regione costituiscono di fatto il Piano d’azione. Entrambi hanno coinvolto complessivamente una quarantina di soggetti tra enti, associazioni e istituzioni locali, molti dei quali faranno parte di entrambi i percorsi. Ma in concreto, cosa succederà? Il progetto del Consorzio Il Solco, «Sbullati», inizierà a riflettere sul linguaggio: «Ci siamo resi conto che spesso si parla di bullismo a sproposito – spiega Matteo Taramelli, referente del progetto -. Proveremo a costruire un linguaggio comune per descrivere il fenomeno e per riuscire a leggere meglio la realtà. Dopodiché proporremo questi ragionamenti ai tavoli di lavoro che già esistono e che stanno affrontando, in vario modo, la questione». E qui arriva il primo punto di contatto con il progetto del Csv, «Tangram», il cui obiettivo è quello di mettere di nuovo intorno a un tavolo, per provare a organizzarli, tutti gli enti che già si occupano di disagio giovanile. «Abbiamo visto che ci sono tanti progetti, ma una scarsa capacità di raccordo e integrazione – spiega Antonio Porretta, direttore del Csv –. Il nostro punta proprio a ricomporre i pezzi, creando una rete capace di muoversi a livello locale e provinciale». Tradotto: il tema del disagio colpisce la psiche, ma anche l’ambito sanitario, quello delle relazioni e del comportamento ed è importante che tutti coloro che offrono un aiuto alle persone in difficoltà possano parlarsi per indirizzare chi ha bisogno al servizio che meglio risponde alle sue esigenze.

La piattaforma