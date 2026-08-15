Buon Ferragosto dalla redazione: aggiornamenti online, in edicola lunedì

Notizie aggiornate anche a Ferragosto sul sito de «L’Eco di Bergamo» e sui nostri canali social. Per quanto riguarda invece il giornale in edicola, l’appuntamento è lunedì 17 agosto: non uscirà l’edizione di domenica 16 agosto ma le principali informazioni saranno online con gli aggiornamenti sul sito, Facebook e Instagram.