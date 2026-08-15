Buon Ferragosto dalla redazione: aggiornamenti online, in edicola lunedì
LA FESTA. Il nostro sito e i nostri social continuano a essere aggiornati anche nella giornata di Ferragosto, il nostro giornale invece sarà in edicola lunedì 17 agosto.Lettura meno di un minuto.
Notizie aggiornate anche a Ferragosto sul sito de «L’Eco di Bergamo» e sui nostri canali social. Per quanto riguarda invece il giornale in edicola, l’appuntamento è lunedì 17 agosto: non uscirà l’edizione di domenica 16 agosto ma le principali informazioni saranno online con gli aggiornamenti sul sito, Facebook e Instagram.
Per gli ultimi aggiornamenti sulle notizie in città e provincia potete seguire anche il Tg di BergamoTv del 15 agosto alle 19.30. Buona giornata di festa a tutti i nostri lettori dalla redazione de L’Eco di Bergamo.
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