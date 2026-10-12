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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 12 Ottobre 2026

Bus per le scuole: disagi nelle valli e sui laghi - Il report

TRASPORTI. Bus pieni, ritardi e lunghe attese per gli studenti bergamaschi. L’approfondimento sui trasporti scolastici su «L’Eco di Bergamo» del 12 ottobre.

Lettura 1 min.
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore
Francesco Ferrari
Francesco Ferrari
Bus per le scuole: disagi nelle valli e sui laghi - Il report
I bus per il trasporto scolastda Trescore

Dalla Valle Brembana alla Valle Seriana, fino ai laghi e alla Val Cavallina: gli studenti fanno i conti ogni giorno con corse insufficienti e coincidenze difficili. L’approfondimento su L’Eco di Bergamo in edicola e nell’edizione digitale di lunedì 12 ottobre.

Sveglie prima delle 6 del mattino, autobus sovraffollati, coincidenze impossibili e rientri a casa anche tre ore dopo la fine delle lezioni. Per molti studenti bergamaschi il viaggio quotidiano tra casa e scuola si trasforma in un percorso a ostacoli. Un problema che coinvolge soprattutto le valli e le zone più periferiche della provincia, dove le difficoltà del trasporto pubblico rischiano di pesare anche sulla scelta delle famiglie di continuare a vivere nei piccoli centri.

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Valle Brembana, a casa anche alle 18

All’Azienda bergamasca formazione di San Giovanni Bianco, un questionario somministrato a 139 studenti rivela che quasi il 10% si alza prima delle 6 per raggiungere la scuola alle 8,30. C’è poi chi, terminate le lezioni alle 14,30, rientra soltanto tra le 17,30 e le 18. Circa il 20% degli intervistati viene accompagnato in auto da genitori o nonni. La dirigente Mara Milesi denuncia le conseguenze sulla vita sociale dei ragazzi e sul futuro della valle, già alle prese con lo spopolamento.

Valle Seriana, almeno 60 richieste di ingresso in ritardo

All’Isiss Valle Seriana di Gazzaniga, frequentato da oltre mille studenti, sono almeno 60 le richieste di ingresso permanente in ritardo autorizzate dalla scuola. I mezzi arrivano spesso dopo l’inizio delle lezioni e le famiglie dell’alta valle segnalano partenze all’alba e lunghe attese. I sindaci chiedono collegamenti più efficienti. Arriva riferisce di aver modificato alcune corse e di monitorare i risultati.

Laghi e Val Cavallina, autobus sovraffollati

Problemi anche sui collegamenti verso l’istituto Lorenzo Lotto di Trescore Balneario, con autobus pieni sulla linea C da Scanzorosciate. Al Decio Celeri di Lovere le criticità riguardano soprattutto i collegamenti da Schilpario, Bergamo e Val Calepio. Arriva annuncia monitoraggi per valutare con l’Agenzia del Tpl eventuali adeguamenti del servizio.

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