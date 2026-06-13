Cade in moto sul Colle di Sant’Eusebio nel bresciano: grave bergamasco 24enne

Avrebbero percorso più volte la strada delle Coste a Caino nel bresciano, guidando ciascuno la propria moto fino a quando uno dei due motociclisti, giunti dalla Bergamasca, ha impostato una curva sulla sommità del Colle di Sant’Eusebio in direzione Brescia, finendo però col perdere aderenza con la ruota anteriore e andando a sbattere prima contro le assi in legno poste a chiusura del piazzale sommitale della salita, poi terminando la sua corsa sotto il guardrail.

Le condizioni del ferito, un 24enne di Bergamo, sono considerate serie. Per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale in elisoccorso. Incolume la ragazza che viaggiava su una moto al seguito. Secondo il suo racconto, l’amico che la precedeva nell’impostare una curva si sarebbe spaventato per il sopraggiungere di un veicolo, sbilanciandosi e cadendo a terra.