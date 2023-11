Cade nel torrente Morla a Bergamo, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti martedì 14 novembre alle 22.30 con diverse squadre in via Gasparino da Barzizza, in Borgo Santa Caterina a Bergamo, dove un uomo è caduto – per cause in fase di accertamento – nel torrente Morla. L’uomo è stato recuperato dai pompieri e, infreddolito ma cosciente, affidato alle cure del 118 e portato in ospedale per un controllo.