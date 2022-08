Cadono calcinacci dal viadotto di Boccaleone, possibili lavori già a settembre

Vigili del fuoco al lavoro nella mattina di giovedì 11 agosto sul viadotto di Boccaleone per la caduta di calcinacci. Il tratto di strada che passa sotto la struttura, da via Rovelli all’incrocio con via Borgo Palazzo, è stato chiuso al traffico per permettere agli operai di verificare le parti d’intonaco pericolanti, che sono state rimosse. Nessun problema di stabilità del viadotto, che presto finirà di nuovo sotto i ferri per il secondo dei tre lotti di lavori previsti per il consolidamento e la manutenzione straordinaria. Per un paio d’ore il traffico è stato fatto proseguire in via Rovelli da una pattuglia della polizia locale, senza particolari intoppi per la circolazione, che al termine delle verifiche è tornata regolare. A provocare l’ammaloramento della struttura, le infiltrazioni d’acqua all’interno dei canali di scolo; un problema noto che sarà risolto con la ripresa dei lavori, probabilmente già tra qualche settimana.