Tra 2021 e 2023, a Bergamo il costo di un espresso al banco è cresciuto del 16,3%, passando dalla vecchia media di 98 centesimi all’attuale prezzo di un euro e 14 centesimi in media. È la stima di una classifica stilata da Assoutenti tra le varie città d’Italia, sulla base di dati forniti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy: in questi ultimi due anni, a livello nazionale, il prezzo di un caffè è aumentato dell’11,5%, con una forbice tra il +2,9% di Aosta e il +36% di Cosenza; la città più cara d’Italia è Bolzano (1,34 euro in media), la più conveniente è Messina (95 centesimi in media); Reggio Calabria e Catanzaro sono le altre due città dove la tazzina resta in media sotto l’euro.