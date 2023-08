«Caffè a un euro, il sorriso è compreso»

Il locale E-Kafè Bistrot di piazza Pontida risponde con ironia alle polemiche sorte negli ultimi giorni sui costi accessori conteggiati da alcuni bar della Penisola. Su tutti ha fatto scalpore la richiesta di due euro per dividere un toast a metà nel Comasco, ma anche i trenta centesimi per l’acqua al cane o lo sconto in Liguria a chi si porta la tazzina e lo zucchero da casa. Mentre alcuni lidi proibiscono di portare la parmigiana fatta dalla nonna, in modo da incentivare i consumi in spiaggia, a Bergamo vengono elencati i servizi, molti dei quali immateriali, che sottendono al consumo di un caffè al bar.