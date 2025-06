Caldo a Bergamo, superata la soglia d’ozono

Il valore massimo è stato raggiunto nella stazione di Saronno (in provincia di Varese) con 252 µg/m3, seguito dal dato rilevato a Cormano (in provincia di Milano) con 250 mg/m3 . La soglia di informazione è stata superata anche nella gran parte delle altre province: in provincia di Bergamo, con il valore massimo di 193 mg/m3 rilevato a Casirate d’Adda; di Brescia, con 197 mg/m3 a Gambara; di Como, con 190 mg/m3 a Erba Buccinigo; di Cremona con 197 mg/m3 a Corte dei Cortesi; di Lecco, con 209 mg/m3 a Moggio; di Lodi, con 184 µg/m3 a Bertonico; di Monza e Brianza con 196 mg/m3 nella stazione di Monza Macchiavelli; di Mantova, con 195mg/m3 a Ponti sul Mincio; di Pavia con 185 mg/m3 nella stazione di Pavia via Folperti.